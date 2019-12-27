РИАМО - 27 дек. Столичным водителям рекомендуется пользоваться городским транспортом из-за гололедицы на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Синоптики прогнозируют в течение дня дождь со снегом и сильный гололед. Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких маневров, выбирайте, по возможности, городской транспорт: метро, МЦК и МЦД», – говорится в сообщении.

С утра в Москве также зафиксировали ледяной дождь, он образовал корку льда толщиной 1-2 миллиметра.

В городе ранее объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 13:00 28 декабря. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.