РИАМО - 27 дек. В департаменте образования и науки Москвы заявили, что у учащихся дошкольной группы столичной школы №2053, которая расположена на юго-востоке города, выявили ОРВИ, а информация о массовом отравлении является ложной, сообщает «Интерфакс».

«У детей диагностировано ОРВИ, а не кишечная инфекция. Все малыши сейчас находятся дома на амбулаторном лечении», - говорится в материале.

Во избежание распространения инфекции, на сегодняшний день группу с заболевшими детьми закрыли на карантин.

Кроме того, работники Роспотребнадзора выполнили в классах, где обучались ребята, санитарно-эпидемиологическую обработку.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось о массовом отравлении ребят в школе №2053.