РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. В подмосковном Подольске торжественно наградили 30 студентов Подольского колледжа имени Александра Никулина, ставших победителями и призерами городского фестиваля профессионального мастерства среди учащейся молодежи «Лучший по профессии», сообщается на сайте администрации горокруга.

Торжественное награждение призеров и победителей фестиваля состоялось в Подольском колледже имени Никулина 26 декабря. На торжестве присутствовали сотрудники администрации округа, педагоги и студенты. Призеры и победители городского фестиваля получили грамоты и памятные подарки от комитета по делам молодежи Подольска.

«В 2019 году в фестивале приняли участие 112 человек. В состав жюри вошли педагоги колледжа, мастера производственного обучения, представители предприятий. В призерах и победителях – 30 студентов. Среди них – занявший первое место в номинации «Сварщик» Александр Войшкович, лучший секретарь Лилия Хаметова, победитель в конкурсе «Оператор швейного оборудования» Алексей Кузнецов, завоевавший первое место в номинации «Архитектура» Георгий Шеболбаев и многие другие», – говорится в сообщении.

Фестиваль проходит на территории округа более 13 лет. В 2019 году студенты состязались в 10 номинациях: «Сварщик», «Секретарь», «Продавец, контролер-кассир», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Столяр строительный», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля», «Оператор швейного оборудования», «Овощевод защищенного грунта», «Архитектура» и «Кирпичная кладка».

Заместитель главы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова поздравила победителей конкурса и пожелала ребятам совершенствоваться в мастерстве каждый день.

«Подольск – город тружеников. Неслучайно рабочая профессия является отличительной чертой многих подольчан. Позвольте мне от имени главы Подольска Николая Пестова поздравить вас со знаменательным событием и поблагодарить студентов, педагогический коллектив колледжа за плодотворный труд. Две трети своей жизни человек проводит на работе и очень важно, с каким сердцем и душой он реализует те задачи и цели, которые перед собой ставит. Желаю вам любить свою профессию. Пусть она приносит радость, успех и замечательные достижения, а мы будем гордиться вами!» – сказала Бабакова.