РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Юные жители подмосковного Красногорска смогут поучаствовать в интерактивной программе в городском парке 28 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Городской парк приглашает детей на интерактивную программу. Новогоднее мероприятие состоится в субботу, 28 декабря. Сказочные персонажи и новая ростовая кукла «Красногорушка» ждут юных красногорцев у малой сцены городского парка с 12:00 до 13:15», – говорится в сообщении.

С 13:15 до 14:00 в парке выступит ВИА «Родная песня». С 14:00 до 17:00 в резиденции Деда Мороза пройдут творческие мастер-классы.