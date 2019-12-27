РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов торжественно вручил паспорта РФ 10 юным жителям округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, состоялась 26 декабря в администрации Подольска.

«Поздравил ребят с важным и памятным событием в их жизни глава Подольска Николай Пестов. Свой главный документ гражданина Российской Федерации получили 10 юных жителей Подольска. <…> Ребятам вручили памятные подарки и цветы. По окончании торжественного мероприятия участники сделали общую фотографию на память», – говорится в сообщении.

Подобные гражданско-патриотические акции под единым названием «Я – гражданин России!» проходят дважды в месяц и всегда приурочены к особым историческим событиям, памятным датам и праздникам страны. В этот раз мероприятие было организовано в преддверии Нового года.

«Приближается новый 2020 год, указом президента РФ он объявлен Годом памяти и славы в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Государственные символы Российской Федерации – государственный герб, флаг и гимн – вобрали в себя несколько этапов могучей истории России и Советского Союза», – сказал Пестов.

Например, государственный гимн России положен на музыку Александра Александрова, которая родилась в сложные военные годы. Впервые она звучала по Всесоюзному радио 1 января 1944 года, когда страна уверенно шла к Победе.

«Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным событием», – добавил Пестов.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова и председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.