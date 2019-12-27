РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Учреждения здравоохранения подмосковного Подольска будут работать в новогодние праздники по особому графику четыре дня, сообщается на сайте администрации горокруга.

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Московской области работа государственных учреждений здравоохранения в период новогодних каникул и Рождества Христова в 2020 году в Подольске будет осуществляться по особому графику.

«Больницы и поликлиники работают 3 и 6 января 2020 года по графику рабочего дня; 4 и 5 января 2020 года – по графику субботы», – говорится в сообщении.

1, 2, 7, 8 января 2020 года – праздничные нерабочие дни.