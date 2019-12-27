РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» 28 декабря сразится с действующим чемпионом – столичным клубом ЦСКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Витязь» играет с ЦСКА в субботу (28 декабря – ред.) в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в «Парке легенд». Начало в 17:00. Прямая трансляция на канале КХЛ ТВ HD – в 16:45», – говорится в сообщении.

После игры с армейцами в Подольске 22 декабря «Витязь» целенаправленно готовится к новой игре с чемпионами, которая станет четвертой в текущем сезоне. ЦСКА после игры с «Витязем» провел два матча. Команда Игоря Никитина за текущую неделю у себя на площадке одолела «Магнитку» со счетом 3:2. На следующий день ЦСКА уступил московскому «Динамо» 0:3.