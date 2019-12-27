РИАМО - 27 дек. Мосгорнаследие отказало в полном сносе доходного дома Черникова, построенного в начале ХХ века, в результате проверки, сообщил в пятницу руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«С этой заявкой мы работали 3 года, с 2017 по 2019 годы. Пришли к тому, что отказать в полном сносе здания, учитывая интересную архитектуру главного фасада, выходящего на 2-й Неопалимовский переулок», - сказал Емельянов.

Однако объектом культурного наследия здание признано не будет.

«Это здание никогда не являлось объектом культурного наследия. Несколько лет назад был согласован проект нового строительства, подготовленный молодыми архитекторами. После всех принятых решений стали поступать заявки, что здание достойно того, чтобы быть включенным в перечень объектов культурного наследия. Первая заявка поступила в 2017 году. <…>. Посмотрев с экспертами, к сожалению, мы не считаем, что это здание является качественным объектом культурного наследия. Мы не нашли оснований, чтобы признать здание объектом культурного наследия», - отметил Емельянов.