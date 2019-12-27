РИАМО - 27 дек. На должность заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области назначили Василия Баландина, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«26 декабря 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о назначении на должность заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Василия Анатольевича Баландина», - говорится в сообщении.

Баландин будет курировать предоставление государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере посредством регионального портала госуслуг области, подготовку градостроительных планов земельных участков, обеспечение функционирования информационной системы градостроительной деятельности региона и другие вопросы.

С 2015 года Баландин возглавлял территориальный отдел Мособлархитектуры в Волоколамском районе (сейчас городской округ). С 2017 года был начальником территориального управления Истринского района (сейчас городской округ Истра). А с ноября этого года работал на должности начальника объединенного управления Волоколамского, Рузского городских округов и городских округов Истра, Восход.