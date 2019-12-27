РИАМО – 27 дек. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в группу «Мечел») провел заседание рабочей группы по экологии, оно стало четвертым и завершающим в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы завода.

«Представители «Москокса» рассказали о том, что было сделано на предприятии в течение года для снижения воздействия на окружающую среду. В частности, на заводе провели капитальный ремонт аэротенка биохимической установки очистки сточных вод и двух градирен, завершена реконструкция газгольдера для регулировки давления в газовой системе завода, прекращен сброс ливневых стоков», — говорится в сообщении.

Одно из новшеств, запущенных в декабре, система отсоса паров, образующихся при наливе каменноугольной смолы в железнодорожные цистерны.

Представители завода рассказали членам рабочей группы о получении «Москоксом» разрешения Росприроднадзора на выброс веществ в атмосферный воздух. Надзорные органы официально подтвердили: завод работает в рамках правового поля и безопасен для жителей.

Получению разрешения предшествовала масштабная работа: специалисты провели инвентаризацию всех источников выбросов завода, сделали замеры и разработали лимиты выброса веществ. Нормы рассчитывались таким образом, чтобы качество воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и за ее пределами соответствовало требованиям, установленным для жилой застройки.

Заместитель руководителя Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов подтвердил совместные с министерством экологии и природопользования Подмосковья планы по установке в Видном мобильных постов экомониторинга за качеством атмосферного воздуха.

«Завод провел большую работу по снижению воздействия на окружающую среду. Мы это видим по количеству обращений жителей, которых за последние три месяца к нам почти не поступало», - отметила представитель отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды администрации Ленинского муниципального района Маргарита Пчелина.