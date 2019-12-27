РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. Свыше 1,3 тысячи пенсионеров из подмосковных Люберец записались на занятия в рамках проекта «Активное долголетие», сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Более 1,3 тысячи жителей старшего возраста записались на занятия в учреждениях культуры, спорта и комплексный центр социального обслуживания «Люберецкий». Самые популярные виды досуга у люберчан – скандинавская ходьба и компьютерная грамотность», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что все желающие присоединиться к программе могут подать заявку на участие через портал «Активное долголетие» или мобильное приложение «Соц.услуги». Также можно обратится в комплексный центр социального обслуживания.

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.