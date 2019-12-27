РИАМО – 27 дек. Самолет Sukhoi Superjet 100, который планировал вылет в Самару, не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».

«Событие было в пределах перрона, это не ВПП», – сказал официальный представитель аэропорта Роман Генис.

Он уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме. Перрон и рулежные дорожки аэропорта находятся в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям. Самолет повреждений не получил, пассажиры не пострадали.

В свою очередь «Аэрофлот» подтвердил, что самолет авиакомпании выкатился с рулежной дорожки на грунт. Для пассажиров готовят резервный борт.