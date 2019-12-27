РИАМО - 27 дек. На закрытой станции метро «Деловой центр» состоялось ледовое шоу «Щелкунчик», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«На специально установленном ледовом покрытии размером 20 на 6 метров фигуристы-призеры международных соревнований исполнили главные роли в ледовой сказке. Пассажиры, выигравшие в новогоднем конкурсе Московского метрополитена в социальных сетях, смогли окунуться в новогоднюю атмосферу праздника вместе с любимыми героями одноименной сказки», – говорится в сообщении.

Зрелищный спектакль создан по мотивам знаменитой сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» при участии режиссера-постановщика Елены Савельевой. Главные роли в нем исполнили известные мастера фигурного катания Василий Галкин, Вячеслав Пегеев, актриса театра и кино Екатерина Старшова, Анастасия Ортикова, Руслан Аль-Битар и Сергей Власеленко .

Гости, приглашенные на ледовое шоу, также смогли покататься на коньках и принять участие в мастер-классах под руководством опытных инструкторов.

«Московский метрополитен активно готовится к наступлению Нового года, и мы рады подарить как можно большему числу пассажиров праздничное настроение. Сегодня на нашей станции состоялось ледовое шоу «Щелкунчик». Благодаря ярким костюмам, необычным декорациям, хореографии и актерской игре фигуристов на льду приглашенная публика наблюдала настоящее волшебство на станции «Деловой центр», – сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В канун Нового года метрополитен подготовил для пассажиров еще один подарок. Ранее между станциями метро «Спортивная» и МЦК «Лужники» был открыт бесплатный каток. Площадка размером 200 квадратных метров покрыта искусственным льдом, что позволит насладиться зимней забавой в любых погодных условиях.