РИАМО - 27 дек. В пятницу и в предстоящие выходные подмосковным водителям рекомендуется быть аккуратными на дорогах, так как в регионе ожидается понижение температуры воздуха, что может привести к образованию гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Подмосковная Госавтоинспекция напоминает водителям, что в связи с неблагоприятными погодными условиями необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию», - говорится в сообщении.

Также автолюбителям рекомендуют избегать резких маневров, а пешеходам быть крайне внимательными и аккуратными.

Водителям, попавшим в аварию на подмосковных дорогах, помогут сотрудники ГИБДД. Им следует позвонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.