РИАМО – 27 дек. Программа «Зимняя крутоверть» для взрослых и детей пройдет 29 декабря в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, вход свободный, сообщается на странице молодежного клуба Орехово-Зуева в соцсети «ВКонтакте».

«В программе «Зимняя крутоверть» эстафеты для детей, интерактивная дискотека и спортивные конкурсы. Приходите, вход свободный!» – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, программа пройдет в парке 30-летия Победы, начало в 13:00.

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