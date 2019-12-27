РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 27 дек. В Домодедове завершили капитальный ремонт Сельского дома культуры «Константиново», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Завершен капитальный ремонт СДК «Константиново». Выполнены работы по ремонту мягкой и скатной кровли, устройству покрытий из металлочерепицы, парапетов и входных групп, установке вентилируемого фасада и его утеплению. Приведены в порядок внутренние помещения, осуществлена замена напольного покрытия, декоративной отделки и внутреннего освещения фойе, актового и танцевального залов с устройством санузла. Восстановлена вентиляция в спортзале», – говорится в сообщении.

Благоустройство прилегающей территории запланировано на 2020 год. Оно включит в себя ремонт асфальтового покрытия, вертикальную планировку и устройство малых архитектурных форм.