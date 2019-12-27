РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 дек. Около 6 тысяч детей в пятницу посетили елку главы городского округа Балашиха в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» имени Ляпкина, дети увидели представление на льду «Волшебное перо жар-птицы», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Пригласительные билеты на новогоднюю елку получили учащиеся городских школ – отличники учебы, победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, дети из многодетных семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды и дети, находящиеся под опекой. Глава Балашихи Сергей Юров поприветствовал ребят, которые пришли на большую арену Ледового дворца, и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

«Очень приятно, ребята, вас видеть здесь, на главной городской елке. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Это хороший, добрый семейный праздник. Желаю всем счастья, здоровья, любви, чтобы рядом всегда были близкие люди. Чтобы все плохое осталось в уходящем году, а в новом – исполнилось мечты и новые свершения», – сказал Юров.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, новогоднюю елку главы Балашихи в пятницу посетили около 6 тысяч детей. Юные зрители увидели сказочное представление на льду. Артисты московского театра «Сказка на Льду» подготовили для них представление «Волшебное перо жар-птицы».

Перед началом мероприятия у здания Ледового дворца, а также в его фойе детей встречали Дед Мороз и Снегурочка, снеговик и другие сказочные персонажи, которые провели с ребятами интерактивную программу до самого представления. Каждый ребенок получил новогодний подарок.

Всего в Балашихе новогодние городские представления посетят более 9 тысяч юных жителей. 12 елок главы также состоялись в ДК «Восход», новогодние представления проходят и в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера».

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