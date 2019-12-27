РИАМО - 27 дек. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ветеранов и действующих работников спасательных служб с профессиональным праздником и пожелал им бодрости, здоровья и успехов.

«Ваша профессия - удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу. Спасибо вам за тысячи сохраненных жизней и за то, что, столкнувшись лицом к лицу с аварией, катастрофой, стихийным бедствием или несчастным случаем, любой из нас может быть уверен – помощь придет!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал спасателям оптимизма, бодрости, здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

День спасателя России установлен указом президента РФ в 1995 году. Российский корпус спасателей образовали 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР.