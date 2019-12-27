РИАМО - 27 дек. Строительство первой очереди многопрофильной клинической больницы в Коммунарке новой Москвы завершено, первых пациентов там примут в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Мы завершили строительство первых корпусов новой больницы в Коммунарке. Впервые за многие десятилетия в Москве с нуля был построен многопрофильный стационар. Медицинский комплекс в Коммунарке станет одним из мощнейших в России и будет оснащен по лучшим мировым стандартам. Через несколько месяцев он примет своих первых пациентов», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство данной больницы начали в январе 2017 года. Работы проводят в несколько этапов. В декабре завершили строительство первой очереди, она включает четыре корпуса общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров. В частности, в первую очередь вошли палатный корпус на 606 коек, лечебно-диагностический корпус, вспомогательный корпус и патологоанатомический корпус.

В данных зданиях на сегодняшний день проводят работы по комплексной наладке инженерных систем, проверке работоспособности поставленного технологического оборудования и передаче его эксплуатирующей организации.

Площадь всех корпусов строящегося «города здоровья» составит около 160 тысяч квадратных метров. Их возводят на земельном участке площадью 13 гектаров.

«В стационаре будет развернуто 1066 коек, а численность персонала составит порядка 2 тысяч врачей и других специалистов», - добавляется в материале.

Больница будет работать для жителей новой Москвы, районов Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино и других. Пациенты смогут получить полный спектр медицинских услуг – диагностику, стационарное и амбулаторное лечение, высокотехнологичную помощь.

В больнице в рамках второй очереди строительства начали возводить роддом на 130 коек, инфекционный, детский и амбулаторный корпуса, подстанцию скорой помощи и вертолетную площадку с диспетчерским пунктом. Также будет построен корпус лучевой терапии на 50 коек.