РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. В подмосковном Подольске в новогоднюю ночь троллейбусы будут ходить с увеличенным интервалом в 54 минуты, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске 31 декабря 2019 года движение троллейбусов будет осуществляться в обычном режиме по расписанию буднего дня до 23:00. 1 января 2020 года с 05:00 до 10:00 интервалы движения троллейбусов увеличат до 54 минут. С 10:00 движение троллейбусов будет проходить в обычном режиме, предусмотренном расписанием выходного дня», – говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь вводится специальное расписание для работы троллейбусов. Маршрут №1 «Станция Подольск – Юбилейная площадь – станция Подольск», начало движения в 22:30 – один троллейбус, интервал 54 минуты, с заездом в микрорайон Кузнечики. Маршрут №2 «Станция Подольск – Юбилейная площадь – станция Подольск», начало движения в 22:30 – один троллейбус, интервал 54 минуты. Маршрут №3 «Стройиндустрия – Юбилейная площадь – Стройиндустрия», начало движения в 22:30 – один троллейбус, интервал 54 минуты. Маршрут №4 «Стройиндустрия – улица Машиностроителей – Стройиндустрия», начало движения в 22:30 – один троллейбус, интервал 54 минуты.