РИАМО - 27 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий на вопрос журналиста о том, оправданы ли такие большие затраты на украшение Москвы к Новому году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Москва не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила после того, как ушли крупные налогоплательщики такие, как «Газпром», «Газпром-Нефть», - сказал Песков.

Он отметил, что все затраты, которые пошли на оформление города к Новому году окупятся, а кроме того, принесут большой доход.

По словам Пескова, если сравнить затраты с прибылью, то она окажется очень большой, и будет понятно, что Москва реально является богатым субъектом страны.

На подготовку к Новому году Москва потратит почти 2 млрд руб>>