РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. Сотрудники администрации подмосковного Подольска в ходе проверки выявили четыре несанкционированных елочных базара, один ликвидировали, еще по трем информацию передали полиции, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Специалисты управления потребительского рынка администрации муниципалитета проверили елочные базары на наличие сопроводительной документации, уголков потребителя и обязательных требований к их размещению. В ходе проверки выявили четыре несанкционированных елочных базара, расположенных на муниципальных земельных участках без разрешительных документов», – говорится в сообщении.

Один из них ликвидировали, по трем другим информацию направили в УМВД России по Подольску для принятия дальнейших мер.

В 2019 году на елочных базарах представлены отечественные живые елки из Московской области и других регионов РФ, например, из Пермского края, а также импортные живые елки (датские пихты). Всего на территории Подольска работает 20 елочных базаров.