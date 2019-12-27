РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске в текущем году провел 1730 сертификационных испытаний оружия, патронов и бронезащиты, сообщается на сайте предприятия.

«В течение 2019 года на Государственной испытательной станции РФ (ГИС РФ) при ЦНИИТОЧМАШ провели 1730 сертификационных испытаний. В ходе них испытали 700 образцов оружия, 230 партий патронов и 800 образцов средств бронезащиты», – говорится в сообщении.

По заказу Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов ГИС в 2019 году проводила испытания подложки под керамику на бронезащите. Испытывались и другие элементы бронезащиты – жилеты, противоосколочные, очки, щитки, бронестекло. Также в ГИС испытывали изделия компании ORSIS, Московской оружейной компании, блоки пулестойких фортификационных сооружений, пулестойкое защитное стекло и другие изделия, в том числе зарубежных производителей.

На более чем 35 тысяч единиц оружия нанесли клеймо ГИС. Оно является своеобразным международным знаком качества, поскольку станция имеет сертификат постоянной международной комиссии Брюссельской конвенции, признанной следить за нормами безопасности для пользователей всего гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.