РИАМО - 27 дек. Губернаторскую доплату каждый месяц получают порядка 2,8 тысячи подмосковных врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Надбавку в размере до 32 тысяч рублей получают специалисты первичного звена: участковые терапевты и педиатры, а также врачи общей практики.

«Поддержка врачей, денежная стимуляция – эффективный способ привлечения медицинских кадров. Наша задача – создать комфортные условия труда для специалистов, работающих в здравоохранении области. Мы понимаем, что это также позволит привлечь дополнительные кадры в систему здравоохранения региона», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Данная мера поддержки реализуется с апреля 2018 года. В регионе предусмотрены и другие социальные бонусы для медицинских работников. В частности, успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем, и работает федеральная программа «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность.