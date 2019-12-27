Одно из самых популярных развлечений в новогоднюю ночь – запуск разноцветных фейерверков и взрыв хлопушек. Омрачает праздник лишь то, что ежегодно не обходится и без пострадавших из-за легкомысленного обращения с пиротехникой. Корреспонденты РИАМО отправились на Троицкий снаряжательный завод в подмосковном Краснозаводске и узнали, насколько безопасны фейерверки и почему горит бенгальский огонь.

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Патроны для императора и китайский след

Основанный в 1915 году Троицкий снаряжательный завод (ТСЗ) начал свой путь с поставки патронов ко двору императора Николая II.

Во время Великой Отечественной войны завод внес свой вклад в победу над фашисткой Германией, являясь поставщиком боеприпасов для Красной Армии. А еще в 1943 году продукция завода использовалась для запуска первого артиллерийского салюта.

Сейчас на территории завода расположено одно из ведущих в России коммерческих предприятий по производству современной пиротехники, основы ремесла на котором черпаются из традиционных знаний.

«Родиной фейерверков считается Китай, ведь там изобрели порох. Опираясь на их тысячелетнее мастерство, мы стараемся не уступать в качестве, ведь рецептура и технологии схожи», – рассказывает заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Петр Мурашкин.

Преимущество Поднебесной – в опыте и разнообразии продукции. Также благодаря подходящему климату готовые изделия там часто сушат прямо под палящим солнцем, что облегчает и удешевляет процесс производства.

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Как рождается огонь

Основной спрос на бытовую пиротехнику приходится на зимние праздники, но работники завода трудятся круглый год. Здесь выпускают профессиональные фейерверки, хлопушки, бенгальские свечи, фонтаны и многое другое.

«Вся магия – в химической реакции при горении соединений металлов. Для получения синего и голубого огня используют соли меди, желтый дает горение солей натрия, зеленый – бария», – рассказывает главный инженер завода Вадим Чернышев.

Компоненты профессиональных фейерверков формуются в таблетки, покрываются воспламенительным составом и помещаются в шар, который разрывается в небе. Их можно увидеть, например, на Воробьевых горах во время праздников, правда, продажа осуществляется только по специальной лицензии.

Гордостью ТСЗ является технология, позволяющая наносить на поверхность пироэлемента слои различных компонентов: так в небе раскрываются разноцветные букеты и появляются впечатляющие переливы.

Проще дело обстоит с таким атрибутом Нового года, как бенгальские свечи. Для его создания используют роботов, окунающих палочки в раствор, содержащий металлы. На заводе даже научились делать свечи длиной в 60 сантиметров. Запаковывают изделия в яркую упаковку.

Самым же сложным оказалось изготовление хлопушек: их механизм очень чувствителен, поэтому сотрудники вручную наполняют их корпуса конфетти и записками с пожеланиями.

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Кодекс пиромана

Вероятность пострадать от какого-либо изделия зависит исключительно от того, насколько соблюдаются правила использования. Каждому из изделий соответствует класс опасности по шкале от 1 до 5.

Минимальный – бытовая пиротехника, 3-й – батареи салютов, которые есть на полках многих магазинов, а вот что-то посерьезнее без лицензии купить не выйдет.

Чтобы избежать несчастных случаев, достаточно следовать простым правилам: не использовать пиротехнические изделия в нетрезвом виде и четко следовать инструкции, при запуске не приближаясь ближе чем на указанное расстояние. К тому же далеко не все изделия можно использовать в помещении.

«У некоторых есть привычка – украшать новогодние блюда фонтанами. Хоть это и красиво, но несгоревшие продукты горения могут оседать. Придется хрустеть ими в оливье или торте», – отмечает Мурашкин.

Вся пиротехника проходит испытания и подлежит сертификации, которую проводят специализированные центры. Для проверки бенгальских огней иногда используют бумагу – искры не должны прожигать ее дальше нужного радиуса. Профессиональные фейерверки же проходят испытания на полигонах.

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Предсказания в хлопушке и бенгальские фигуры

ТСЗ активно трудится над новыми разработками, но среди покупателей предприятия есть и свои тренды.

Например, из-за креативности и компактности спросом пользуются необычные бенгальские огнив в виде елочек, звезд и сердечек. А в ближайшее время бенгальские огни планируют выпускать в разных цветах, что точно оценят любители Instagram. Еще одним ноу-хау можно считать хлопушки-гороскопы с предсказаниями.

«Среди поклонников нашей продукции часто оказываются не только отмечающие Новый год, но и частные компании, молодожены, родители, которые хотят порадовать детей на их праздник», – рассказывает замдиректора завода.

После покупки хранить пиротехнику следует вдалеке от отопительных приборов, при невысокой влажности и не допускать прямого попадания солнечных лучей.

Найти продукцию ТСЗ можно в магазинах компаний «Русская пиротехника», «Русский фейерверк» и многих других.

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