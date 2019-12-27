РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Офтальмологи Красногорской горбольницы №1 предупредили горожан о рисках, которым могут подвергнуться глаза в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Врачи Красногорской больницы №1 отмечают, что во время новогодних праздников увеличивается число пациентов, пострадавших из-за фейерверков, бенгальских огней и петард. Часто за медицинской помощью обращаются и те, кто неудачно открыл бутылку игристого вина и получил удар пробкой в глаз», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что степень тяжести травмы зависит от того, насколько повреждены глазное яблоко и зрительный нерв. Можно отделаться легким синяком, получить эрозию роговицы, которые лечатся достаточно хорошо, в самых худших случаях можно потерять зрение навсегда.

«Пациенты приходят с разрывами век, что приводит к косметическим дефектам. Самое опасное в таких травмах то, что они могут приводить к повреждениям внутренних структур глазного яблока – кровоизлиянию в стекловидное тело, отслойке сетчатки, смещению хрусталика. В некоторых случаях требуется хирургическое лечение. При снижении зрения после получения травмы, боли в глазу необходимо обратиться сразу к врачу», – отметила офтальмолог медучреждения Анастасия Милосердина.

Врачи рекомендуют использовать пиротехнику с соблюдением всех правил безопасности. Если праздники не обходятся без бокала игристого, то открывать бутылку стоит подальше от гостей и их глаз. И стоит иметь в виду, что удар можно получить рикошетом.