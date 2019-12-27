РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 дек. График работы поликлиник в подмосковном Королеве изменится на период праздничных дней, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В праздничные выходные дни круглосуточный стационар и травмпункт при нем будут работать в штатном режиме. Поликлиники и женские консультации изменят график работы.

«Центральная поликлиника на улице Циолковского, а также поликлиники «Костинского», «Первомайского» и «Юбилейного» филиалов в праздники будут работать по графику: 3 и 6 января – с 9:00 до 15:00, 4 и 5 января – с 9:00 до 14:00. С 1 по 8 января с 8:00 до 20:00 будет работать выездная бригада отделения неотложной помощи», – сказал представитель.

Поликлинические отделения в микрорайонах Текстильщик и Завокзальный будут работать только 3 и 6 января с 9:00 до 13:00.

В эти же дни будут работать женские консультации с 9:00 до 14:00. При экстренной необходимости обращаться в любое время можно в гинекологическое отделение по адресу: улица Циолковского, дом №24 или в родильный дом по адресу: улица Октябрьская, дом №30.

3 и 6 января с 9:00 до 15:00 будет открыт психоневрологический диспансер, а с 8:00 до 14:00 шестого января будет работать отделение первичной онкологической помощи.

Записаться на прием можно на портале госуслуг, по телефону 8(800)550-50-30 или в информатах поликлиники. На прием с собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

В экстренных и неотложных случаях необходимо звонить по телефону скорой помощи 112.