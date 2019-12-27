РИАМО - 27 дек. Росстат сделал прогноз на 16 лет о том, как изменится численность населения и продолжительность жизни в РФ, сообщает Газета.ru.

«В 2020 году численность россиян будет составлять около 146,7 миллиона человек. Через 16 лет, то есть в 2036 году, показатель уже будет равен порядка 134 миллионов (в сторону уменьшения) – 150 миллионов (в сторону увеличения) человек», – говорится в сообщении.

Что касается гендерного состава, то мужчин к 2036 году будет на 8 миллионов меньше, чем женщин. Через 16 лет страну будут населять 67,1 миллиона мужчин и 75,8 миллиона женщин.

Также в ведомстве рассчитали, что средняя продолжительность жизни россиян составит 73,4 года в 2020 году и почти 80 лет в 2035 году.