РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. Четыре школы и четыре детсада планируют открыть в подмосковных Люберцах в 2020 году, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Накануне во Дворце спорта «Триумф» прошел новогодний праздник для жителей Люберец. Организаторы подготовили театрализованное представление. Завершился вечер выступлением заслуженной артистки Российской Федерации Наташи Королевой. На мероприятии Ружицкий подвел итоги года.

«Городской округ Люберцы активно развивается. В 2019 году мы привели в порядок 68 дворовых территорий, установили 65 детских и 52 спортивные площадки, из них 6 детских – по губернаторской программе. Всего же за шесть лет мы комплексно благоустроили 371 дворовую территорию! Это 54,6% от общего числа. Также в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию четыре детских сада, четыре школы и одну пристройку», – сказал Ружицкий.

Также он добавил, что в 2019 году увеличилась по сравнению с прошлым годом средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий городского округа. С начала текущего года в Люберцах зарегистрировалось порядка 16653 субъектов малого и среднего бизнеса.

«Уходящий 2019 год стал знаковым для всей Московской области: наш регион отметил 90-летний юбилей. За это время, почти 100 лет, Подмосковье сделало колоссальный рывок в своем экономическом, научном, культурном, духовном развитии. От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством! Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, любви, радости, уверенности в завтрашнем дне. Пусть будут счастливы ваши родные и близкие, а в доме царят мир и согласие», – подчеркнул Ружицкий.

Он отметил, что 2020 год станет не менее знаковым: вся страна отметит 75-летие Великой Победы.

«Подвиги люберчан навеки вписаны в историю страны, и наш долг – сохранить память о них и передать грядущим поколениям», – заключил Ружицкий.