РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Свыше 400 экспонатов принял на постоянное хранение Красногорский филиал музея Победы в текущем году, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Красногорский филиал музея Победы в 2019 году принял на постоянное хранение 430 предметов. Это более чем в два раза превысило показатели прошлого года (201 экспонат)», – говорится в сообщении.

По словам заведующей филиалом Светланы Любенковой, ежегодно жители Подмосковья, Москвы и других регионов страны, а также зарубежья передают в дар филиалу свои семейные реликвии.

«Всего же в наших фондах хранится более 40 тысяч предметов», – отметила Любенкова.

В 2019 году в фонды поступили 38 советских наград, 43 выпуска газет, выходивших в 1930-1940 годах в Германии, Югославии и Чехословакии, а также 330 писем бывших советских военнопленных и восточных рабочих с воспоминаниями о плене и принудительных работах, выпавших на их долю.

«Особую музейную и научную ценность представляют подаренные музею два фотоальбома. Это реликвии семей немецких специалистов, работавших на Красногорском оптико-механическом заводе в 1946-1952 годах. Альбомы переданы гражданином Германии Фридером Генсвайном, чье детство прошло в Красногорске», – заключается в материале.