РИАМО - 27 дек. Две улицы у храма Христа Спасителя будут перекрыты для движения транспорта 6-7 января из-за праздничных служб на Рождество, говорится в сообщении информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением праздничных служб на Рождество будут введена на участке: Соймоновский проезд, улица Волхонка от Бульварного кольца до улицы Ленивка 6 января с 18:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

На вышеуказанных участках будет введено полное перекрытие. При этом будет сохранено движение городского транспорта.

Те же улицы полностью перекроют для движения с 20:00 6 января до 04:00 7 января.

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