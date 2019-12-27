РИАМО - 27 дек. На подготовку города к новогодним праздникам Москва потратит 1,75 миллиарда рублей, только катки обойдутся столице в 825 миллионов, сообщает РБК.

«Москва потратит на празднование Нового года более 914 миллионов рублей», - уточняется в материале.

В вышеуказанную сумму на подготовку входят украшение города к празднику, организация новогодних мероприятий, среди которых концерты, ярмарки, народные гуляния, а также катки, фейерверки и подарки. Эти траты на 12% больше, чем в прошлом году.

Стоимость праздничных катков, которые занимают большую территорию московских парков, составит 825 миллионов рублей. Среди самых больших парковых катков – катки на ВДНХ и в Парке Горького.

Украшение города и установка новогодних елок обойдется в 561 миллион рублей, при том, что праздничная подсветка использовалась прошлогодняя. Ее ремонт осуществила компания ОЭК. И это сэкономило бюджет, так как на нее было потрачено около 500 миллионов рублей два года назад.

Однако в этом году на праздничное оформление города все же потрачено на 323 миллиона больше, чем в прошлом, затраты выросли почти в 1,5 раза. Дороже по сравнению с 2018 годом вышли парки и катки, которые в прошлом году стоили 323 миллиона рублей, а в этом – 824,9 миллиона. Затраты на фейерверки примерно сопоставимы с прошлогодними - 34,8 миллиона рублей.

Новогодние гуляния и концерты обойдутся в 296,3 миллиона рублей, что также больше в 1,5 раза, чем в 2018 году. Больше всего на праздничные представления будет потрачено в Кузьминках-Люблино, где располагается столичная усадьба Деда Мороза.

Однако затраты окупятся, так как проведение масштабных мероприятий принесет бюджету около 150 миллиардов рублей в этом году. На туризме Москва заработает около 1 триллиона рублей, что в пять раз больше 2010 года.