РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. Жителей подмосковных Люберец призвали соблюдать осторожность из-за льда на дорогах и тротуарах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу в Подмосковье ожидаются осадки и гололед. При необходимости для обработки дорог противогололедными материалами в регионе задействуют порядка одной тысячи единиц техники.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! В связи с образованием на автомобильных дорогах и тротуарах ледяной корки просим вас соблюдать особую осторожность», – говорится в сообщении.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.