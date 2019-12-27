РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. В Подольске задержали 21-летнего местного жителя, который в гипермаркете «Глобус» поменял свой пуховик на новый, не оплатив его, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Вечером 26 декабря экипаж группы задержания Подольского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый гипермаркет, расположенный в Климовске. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей в торговом отделе долго примерял зимнюю куртку, а затем оставил свою верхнюю одежду и решил уйти в новом пуховике.

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали 21-летнего местного жителя на выходе из магазина. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.