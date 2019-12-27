РИАМО - 27 дек. До 15 часов в пятницу в Москве ожидается гололедица на дорогах и гололед на деревьях,а также линиях электропередачи, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погодные условия в столице заметно ухудшились – температура воздуха около минус 1 градуса. В отдельных округах Москвы идет дождь различной интенсивности. Такая погода благоприятна для образования гололеда и гололедицы», – говорится в сообщении.

Гололед и гололедица прогнозируется в мегаполисе до 15 часов. На столичных дорогах очень скользко, поэтому пешеходам и водителям нужно быть очень внимательными.

Как пояснили синоптики, гололед образуется на деревьях, стенах зданий, машинах, линиях электропередачи, а гололедица – только на дорогах.

С утра в Москве также зафиксировали ледяной дождь, он образовал корку льда толщиной 1-2 миллиметра.

В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 13:00 28 декабря, из-за гололеда – до 21:00 27 декабря. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

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