РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. В подмосковном Красногорске вручили премию людям и организациям, работающим с молодежью, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Премию «Молодой Красногорск» вручали впервые. Церемония состоялась во Дворце культуры «Подмосковье» 26 декабря.

«Более 50 соискателей – талантливые и лучшие в своем деле молодые люди – были представлены в 14 конкурсных номинациях. Все они были выбраны на основании общественного мнения и проведенных опросов среди молодых жителей и представителей молодежного актива горокруга Красногорск. До финального голосования дошли 12 номинаций», – говорится в сообщении.

Награды победителям в главной номинации «Красногорск – это я» Эдуарду Дьяченко и Алексею Козлову вручила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«46% населения Красногорска – это молодые люди до 35 лет. У Красногорска особая энергетика – здоровая и сильная», – подчеркнула Хаймурзина.