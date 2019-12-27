РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. С аллеи Славы в подмосковном Красногорске убрали деревья, представляющие опасность для людей из-за поражения стволовой гнилью, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь написал на портале, что вблизи села Ильинское незаконно вырубают липовую аллею Славы 1818 года, высаженную в память о героях Отечественной войны. По его словам, аллея в 2015 году стала выявленным объектом культурного наследия Московской области.

«В настоящее время производится санитарная вырубка аварийных деревьев в полосе отвода федеральной автотрассы Ильинское шоссе в деревне Глухово горокруга Красногорск. Было удалено только два дерева, по спилу которых заметна стволовая гниль, то есть они представляли собой угрозу для людей и их имущества», – ответил заместитель главы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Он добавил, что работы производят на основании государственного контракта №109/18-СД от 15 мая 2018 года, заключенного между ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» со стороны заказчика и акционерным обществом «Мостотрест-Сервис» со стороны исполнителя.

При этом Волосевич отметил, что администрация горокруга не выдавала разрешения на вырубку зеленых насаждений в полосе отвода федеральной автотрассы ввиду отсутствия полномочий.

«Одновременно сообщаем, что производимые в это же время работы по прокладке оптоволоконного кабеля, производимые на основании выданного администрацией ордера на земляные работы АО «Марафон», не имеют отношения к данному инциденту, проводятся на другой стороне Ильинского шоссе, и вырубка в рамках данных работ не предусмотрена и не осуществляется», – заключил Волосевич.