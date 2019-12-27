РИАМО - 27 дек. С 15 января на Белорусском вокзале Москвы платформы получат последовательную нумерацию – с 1 по 15 (слева направо), сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Данная мера поможет пассажирам лучше ориентироваться при посадке в поезда на вокзале.

«1-4 платформы (расположены в левой части вокзала) предназначены для посадки в пригородные поезда Москва – Усово и экспрессы Москва – Одинцово, с 7 по 10 – в поезда дальнего следования», – говорится в сообщении.

Также с 12-15 платформ можно будет сесть в поезда МЦД-1, аэроэкспрессы и электрички до станций Голицыно, Звенигород, Кубинка и Можайск.