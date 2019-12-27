РИАМО - 27 дек. На юго-востоке столицы возобновили движение по улицам Окская и Ферганская, которые частично были перекрыты в связи со строительством Некрасовской линии метрополитена, участок «розовой» ветки подземки готовится к запуску, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Завершаем подготовку к запуску второго участка Некрасовской линии. Сегодня открыли движение по улицам Окская и Ферганская, частично перекрытым на время строительства метро. Плюс в рамках благоустройства высадили деревья, установили скамейки и освещение», – написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter-аккаунте.

Заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в свою очередь подчеркнул, что в рамках строительства провели комплексное благоустройство прилегающих территорий.

«Рядом со станциями «Юго-Восточная» и «Окская» высажено 451 дерево и больше 2 тысяч кустарников, установлены 122 скамейки», – сказал Хуснуллин.

Глава строительного комплекса добавил, что на улице Ферганская обустроены два регулируемых пешеходных перехода и один подземный, совмещенный с выходами из вестибюля станции метро.

«К пуску станции будут также открыты подземные переходы через улицу Ташкентская к домам 10, корпус 1, и 12/20, а также откроются подземные переходы через улицы Окская и Рязанский проспект», – заключил Хуснуллин.