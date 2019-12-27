РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 дек. Неизвестный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Королеве, пострадавшую госпитализировали, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло на улице Мичурина в районе дома №1 в пятницу утром.

«Водитель двигался со стороны Торфопредприятия в сторону улицы Дзержинского и совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сказал Адамов.

В результате ДТП женщина получила травму – закрытый перелом левой голени. Скорая помощь доставила пострадавшую в Королевскую городскую больницу.