РИАМО - 27 дек. За сутки в Подмосковье обработали противогололедными реагентами более 6,7 тысячи километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В первую очередь дорожники очищали участки с высокой интенсивностью движения, а также мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы.

«За минувшие сутки более 310 единиц техники обработали и очистили свыше 6,7 тысячи километров муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Порядка 1,2 тысячи машин были на ночном дежурстве. Для оперативного реагирования на погодные условия дорожная ситуация мониторится в круглосуточном режиме», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Больше всего работ на муниципальной сети провели в Ленинском округе, где восемь комбинированных дорожных машин обработали около 130 километров дорог местного значения.

На региональной сети больше всего работ провели егорьевские дорожники, которые обработали более 1 тысячи километров дорог в Егорьевске, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве, Коломенском округе и Шатуре.

В пятницу в Подмосковье ожидаются осадки и гололед, поэтому водителей попросили быть осторожными на дорогах. При необходимости для обработки дорог противогололедными материалами в регионе задействуют порядка 1 тысячи единиц техники.