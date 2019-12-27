РИАМО - 27 дек. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил свои глубокие соболезнования в связи со смертью известной отечественной артистки и худрука театра «Современник» Галины Волчек, говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

«Уход Галины Борисовны Волчек - невосполнимая потеря для театрального сообщества и миллионов зрителей, которые искренне любили гениального режиссера, незаурядную и самобытную актрису, одного из основателей и художественного руководителя «Современника», - отметил Шапошников.

Он подчеркнул, что Волчек оставила большое культурное наследие — ей было создано необычайное театральное пространство, а сама она оставалась примером высочайшего мастерства для многих талантливых людей.

«Каждый созданный ею спектакль становился ярчайшим событием в культурной жизни нашей страны. Следуя своему предназначению, Волчек внесла огромный вклад в развитие отечественного театра», - сказал Шапошников.

От имени депутатов Мосгордумы он выразил родным и близким Волчек, а также труппе театра «Современник» глубочайшие соболезнования.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек попала в больницу с воспалением легких 23 декабря. 26 декабря ее не стало.