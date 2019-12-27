РИАМО - 27 дек. На оптимизацию системы оповещения в Московской области в этом году было выделено порядка 170 миллионов рублей, обновления коснулись 30 городских округов региона, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Подмосковью Сергей Полетыкин.

«Проводятся работы по оптимизации системы оповещения: перевод на новое современное оборудование, работающее по цифровым программам связи. В текущем году на совершенствование системы оповещения выделено 170 миллионов (рублей - ред.)», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что новыми системами оповещения оснащены 34 пункта управления муниципального уровня, 25 студий телевидения, 21 передатчик эфирного радио.

По его словам, в регионе было установлено более 200 тысяч автономных пожарных извещателей. Они появились более чем в 40 тысячах домов, где проживают социально неблагополучные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей.

В пятницу в доме правительства региона в честь Дня спасателя РФ прошел торжественный сбор, на котором подвели итоги работы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и поставили задачи на 2020 год.