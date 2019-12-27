РИАМО - 27 дек. На текущий день отклонение от средней температуры в декабре составляет 6,8 градуса, что ставит его на второе место среди самых теплых декабрей за всю историю метеонаблюдений в Москве, сообщатся на сайте «Метеоновости».

«При любых колебаниях температуры в регионе до конца текущего года (они не ожидаются значительными), уходящий в историю декабрь 2019 года уверенно вышел на втрое место среди самых теплых декабрей за всю историю регулярных наблюдений за погодой в Москве. Если со второго места его сместить не получится, то до первого места он уже не дотянет», – говорится в сообщении.

На предстоящих выходных в столице похолодает, ожидается от минус 1 до минус 6 градусов.

В топе самых теплых декабрей первое место принадлежит 2006 году. Тогда отклонение от средней температуры за месяц составило 7,3 градуса. На дачных участках в регионе в конце года зеленела петрушка и расцветали примулы и наперстянки, а в лесах, как в сказке, появились подснежники.

Декабрь этого года прошел практически без солнца и без снега. Прогнозируется, что отклонение от средней температуры составит 6,7-6,9 градуса.

«За прошедшие 26 дней температура оказалась выше нормы на 6,8 градуса. Такое значительное отклонение досрочно обеспечило декабрю 2019 года второе место в ряду самых теплых первых месяцев зимы», – заключается в материале.

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