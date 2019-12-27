РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В Подольске нашли живой 15-летнюю Анастасию Кузину, которая ушла из дома 25 декабря и не вернулась, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивали Анастасию Кузину 2004 года рождения, проживающую на улице Большая Серпуховская в Подольске. Она 25 декабря ушла из дома и не вернулась.

«Найдена, жива», – говорится в сообщении.

Ранее в Подольске нашли живой 15-летнюю Викторию Чирсову, которая ушла из дома 19 декабря и не вернулась.