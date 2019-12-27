РИАМО - 27 дек. По состоянию на утро пятницы в трех московских аэропортах отменены и задержаны 38 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове и Шереметьеве задерживается по семь рейсов. В аэропорту Домодедово 15 рейсов задержано и девять отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Утром в пятницу в Москве прошел ледяной дождь. Это опасное погодное явление возникает, когда при минусовой температуре воздуха идут осадки в жидкой фазе. Попадая на переохлажденную поверхность, осадки формируют на ней корку льда.

По прогнозу синоптиков, днем в пятницу Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье — минус 2 – плюс 3 градуса.