РИАМО - 27 дек. Доверие жителей к системе-112 растет в Московской области, через данную службу проходит более 80% звонков, сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Полетыкин.

«Продолжалась работа по системе-112, она была интегрирована с системой «Безопасный регион». Главным показателем нашей работы является доверие жителей Московской области. Как следствие - 86% всех звонков о вызове экстренных службы поступило через номер 112. Динамика вызовов экстренных служб с момента ввода в эксплуатацию (системы - ред.) возросла в четыре раза», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что для удобства жителей региона также было оптимизировано мобильное приложение.

По его словам, приоритетными задачами подмосковных спасателей в 2020 году будут совершенствование системы-112 и системы оповещения, совершенствование техники и материально-технической базы ведомства.

В пятницу в доме правительства региона в честь Дня спасателя РФ прошел торжественный сбор, на котором подвели итоги работы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и поставили задачи на 2020 год.

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