РИАМО - 27 дек. Приоритетными задачами подмосковных спасателей в 2020 году является совершенствование системы-112 и системы оповещения, обновление техники, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Наступает 2020 год, пусть он будет скуп на происшествия и ЧС. Основные задачи - развитие системы предупреждения населения и прогнозирования рисков, дальнейшее развитие системы-112, продолжить развитие РАСЦО (региональной автоматизированной системы централизованного оповещения - ред.), дальнейшее развитие органов повседневного управления ЕДДС», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что также важно продолжать совершенствовать технику и материально-техническую базу ведомства.