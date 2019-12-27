РИАМО - 27 дек. Спасатели высоко оценили работу по тушению и предотвращению лесных пожаров в Подмосковье, всего в регионе за этот год произошло более 300 лесных пожаров, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Он уточнил, что этот пожарный сезон был наиболее сложным за последние семь лет.

«Было зарегистрировано 314 лесных пожаров на общей площади более тысячи гектар. Это был вызов, с которым мы достойно справились. <...> Оперативные действия позволили не допустить крупных пожаров на больших площадях», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что также в регионе удавалось оперативно тушить возникающие пожары.

В пятницу в доме правительства Подмосковья в честь Дня спасателя РФ состоялся торжественный сбор по подведению итогов деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году и постановке задач на следующий год.

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