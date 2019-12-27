РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Пользующиеся железнодорожным транспортом жители подмосковного Красногорска с 1 января смогут прочитать больше книг про любовь и волшебство в мобильной библиотеке АО «Центральная пригородная пассажирская компания», сообщается на официальном сайте компании.

Ежедневно жители городского округа пользуются услугами ЦППК. В Красногорске расположены шесть станций МЦД-2: Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино и Пенягино.

«Первого января обновится список книг, доступных в мобильной библиотеке ЦППК. На цифровых полках появятся 100 произведений, которые помогут создать праздничное настроение во время новогодних каникул», – говорится в сообщении.

С 1 января пассажиры ЦППК смогут бесплатно прочитать сборник фантастических рассказов Макса Фрая «Сказки старого Вильнюса», романы «Куда ты пропала, Бернадетт?» Марии Стемпл, «Не такая, как все» Марка Леви, «Как влюбиться без памяти» Сесилии Ахерн.

Мобильная библиотека появилась в приложении «Расписание и билеты ЦППК» в октябре 2018 года. В разделе «Книги бесплатно» представлена мобильная библиотека ЦППК, созданная совместно с сервисом ЛитРес. На цифровых полках можно найти произведения российских и иностранных авторов. Каждые три месяца список обновляется.

Приложение можно скачать в AppStore и Google Play.